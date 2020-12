Alerta de tormenta geomagnética: el Sol lanza una explosión de energía electromagnética hacia la Tierra

diciembre 10, 2020

Una impresionante llamarada solar y eyección de masa coronal (CME) ocurrida el 7 de diciembre arrojaron plasma y energía electromagnética hacia la Tierra. Si tu estación de radio favorita suena con estática o tu GPS se desvía unos metros, no es solo otro subproducto de un año loco. El clima solar entrante en realidad puede causar interrupciones en la comunicación, como errores de posicionamiento GPS e interferencias dentro de nuestra red eléctrica.

Después de varios meses de pausa, el Sol se ha despertado en un nuevo período de actividad solar. Parte de la energía del Sol llegaría a nuestra atmósfera el miércoles por la noche y el jueves, una razón para que los observadores de estrellas voltearan hacia el cielo nocturno en anticipación a las coloridas y relucientes auroras boreales. Una exhibición espectacular de la aurora boreal sería posible el miércoles por la noche tan al sur como Pensilvania y Oregon, con posibles interrupciones en las comunicaciones.

Geomagnetic Storm Watches in effect Dec 9 – 11, 2020, due to anticipated CME effects. The CME occurred on December 7th, and was associated with a C7 flare from Region 2790. For the full story visit https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e